Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Mersinde tarihi eser operasyonu Çok sayıda sikke, yüzük ve obje ele geçirildi
3. SAYFA

Mersin’de tarihi eser operasyonu: Çok sayıda sikke, yüzük ve obje ele geçirildi

Mersin’de tarihi eser operasyonu: Çok sayıda sikke, yüzük ve obje ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde çok sayıda sikke, yüzük ve obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi sikke ve objeler gerekli incelemeler yapılmak üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Çok sayıda sikke, yüzük ve obje ele geçirildi.
Çok sayıda sikke, yüzük ve obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, Erdemli ilçesinde yaşayan bir şahsa, Karaman’dan kargo ile tarihi eser gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

Tarihi eserler Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin Erdemli’de bulunan evine düzenlenen operasyonda, 84 adet muhtelif sikke, 4 yüzük ve bir adet tarihi obje ele geçirildi. Aynı şahsın Silifke ilçesinde bulunan evinde yapılan aramada ise 1 adet detektör, 4 adet sikke, 5 yüzük, 8 hayvan figürlü heykelcik, 3 kolye ve bir adet taş mühür ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi sikke ve objeler gerekli incelemeler yapılmak üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Abone Ol Google News
100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlandı.
Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

​Yurdun her yerinde aynı anda.
Giriş-çıkışlar durduruldu

Giriş-çıkışlar durduruldu

​Adalar Kaymakamlığı, yeni karar aldı.
Aynı anda

Aynı anda

Türkiye 100. yılda İstiklal Marşını okudu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Şehirde hasta kalmadı!

Şehirde hasta kalmadı!

Yeni Şafak, Tunceli'nin büyük başarısını inceledi...

Avrupa polisi acımıyor

Avrupa polisi acımıyor

Sokağa çıkma yasağını delenlere tekmeli coplu müdahale.

'Talimat' <br>sorulacak

'Talimat'
sorulacak

​Altun'un evini çeken CHP'li başkan hakkındaki soruşturma büyüyor.

Bir ay sonra...

Bir ay sonra...

Sağlıkçı anne-babanın evlatlarıyla 1 ay sonra ağlatan kavuşma anı.
Ukrayna liderinin hayali THY

Ukrayna liderinin hayali THY

"O seviyede modern bir hava yolu şirketi kurmak istiyorum..."
'Veda günü gibiydi...'

'Veda günü gibiydi...'

Kovid-19 olan Prof. Akkoyunlu'nun ağlatan günlüğü...
İlk gün<br>yasağı delenler

İlk gün
yasağı delenler

​Kimi ambulansa otostop çekti, kimi uyuyakaldı.
Hızla düşüşe geçti

Hızla düşüşe geçti

​30 büyükşehir dışındaki tek ilden sevindiren haber.
Karar verildi

Karar verildi

​UEFA liglerin ağustosa kadar bitmesini istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.