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Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Mersin'de 18 ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

14:32 . 20/01/2023 Cuma
AA
Mersin'de Terör örgütü DEAŞ operasyonu

Mersin'de Terör örgütü DEAŞ operasyonu

Mersin'de, 18 Ocak tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Mersin'de 18 Ocak'ta, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, DEAŞ adına silah, mühimmat ve örgüte eleman sağladığı belirlenen biri sözde sorumlu düzeyinde 3 şüpheli tespit edilmiş, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalanmıştı.


#Mersin
#DEAŞ
#Terör Örgütü
1 saat önce
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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