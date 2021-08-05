Mersin’de yangın çıkartan bir kişi tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi D-400 karayolu üzerinde 31 Temmuz akşam saatlerinde otların tutuşturularak, yangına sebebiyet verilmesi olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan soruşturma neticesinde faillerin K.Ş. ve B.K. olduğu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyona şahısları gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şahıslardan K.Ş. tutuklanırken, B.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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