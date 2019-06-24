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Mersin'de yük treni minibüse çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Son dakika

Mersin'de yük treni minibüsü biçti: Ölü ve yaralılar var

Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan minibüse çarptı. Yük treninin çarptığı minibüsü 200 metre sürüklediği kazada, bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Yük treni ile servis minibüsü çarpıştı.
Yük treni ile servis minibüsü çarpıştı.

Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan 63 LZ 951 plakalı minibüse çarptı. Yük treninin çarptığı minibüsü 200 metre sürüklediği kazada, araçtaki tarım işçisi yolculardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

  • Olay yerinde bulunan Ahmet Karadeniz isimli vatandaş, işçileri taşıyan minibüsün tren hattından geçmesiyle çalıştığını belirterek, "O arada sürücü treni görmüyor. Tren yakın olduğu için manyetik alandan dolayı minibüsün motorunu durduruyor. Şoför çalıştırmaya çalışıyor, çalışmayınca da kendini minibüsten atıyor. O sırada 6 tarım işçisi de minibüste kalıyor. Şoför araba çalışmayınca sadece kendini kurtarmış" dedi.

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri şoförü gözaltına alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de tren kazası
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Mersin'de tren kazası
Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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