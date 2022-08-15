Gündem Mersini kana bulayacaklardı Sekiz PKKlı terörist yakalandı
MERSİN

Mersin'i kana bulayacaklardı: Sekiz PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları belirlenen 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı, 8 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Mersini kana bulayacaklardı: Sekiz PKKlı terörist yakalandı
Mersin'de şafak operasyonu.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları iddia edilen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
OYNAT 00:13
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları iddia edilen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Kent merkezi ile Tarsus ve Silifke ilçelerinde belirlenen adreslere, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı. Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

Kent merkezi ile Tarsus ve Silifke ilçelerinde belirlenen adreslere, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

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