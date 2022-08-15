Mersin'i kana bulayacaklardı: Sekiz PKK'lı terörist yakalandı
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları belirlenen 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı, 8 kişi gözaltına alındı.
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları iddia edilen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.