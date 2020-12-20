Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Mersinin enerjisinin yüzde 20sini karşılayacak barajda inşaat sürüyor
MERSİN

Mersin'in enerjisinin yüzde 20'sini karşılayacak barajda inşaat sürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kent enerjisinin yaklaşık yüzde 20’si ile 37 köy ve 184 bin dekar arazinin de sulamasını sağlayacak olan Pamukluk Barajı’nın inşaatı sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Baraj inşaatının sonlanmasıyla 184 bin dekar zirai araziye sulama suyu temin edilecek.
Baraj inşaatının sonlanmasıyla 184 bin dekar zirai araziye sulama suyu temin edilecek.

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, Tarsus'un 30 kilometre kuzeybatısında Berdan Nehri'nin Pamukluk Çayı ve Cehennem Deresi kolu üzerinde sulama, içme suyu ve enerji maksatlı inşa edilen Pamukluk Barajı'nda incelemelerde bulundu.

184 BİN DEKAR ARAZİYE SU TEMİN EDİLECEK

Ön yüzeyi betonarme kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın tamamlanması ile 184 bin dekar zirai araziye sulama suyu temin edilecek.

ÇUKUROVA VE MERSİN İÇİN STRATEJİK ÖNEMDE

Ayrıca yıllık 282 milyon metreküp su depolama hacmine ve yıllık 128 milyon metreküp içme suyu kapasitesine sahip olacak Pamukluk Barajı’ndan yılda 68 milyon kilovat saat enerji üretilecek. Projenin Çukurova ve Mersin için stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Başkan Engin, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

4 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLIYOR

İnceleme sonrası konuşan Başkan Engin, "Ön yüzey betonlarının dökümü yüzde yüz kapasite ile devam ediyor. 3 beton finişeri ile yüksek kalitede kesintisiz beton dökülüyor. Yerleşim yerlerinden uzak bir havzada yapılan baraj, muhtemelen 4 ay sonra su tutmaya başlayacak. Sulama suyu projesi tamamlandıktan sonra kıraç topraklarımız suyla buluşacak" dedi.

MERSİN’İN 40-50 YILLIK İÇME SUYU PROJESİ

Pamukluk Barajı'nın katma değeri yüksek bir proje olduğunu kaydeden Engin, "Projenin tamamlanması ile bölge ürün çeşitliliği ve veriminin artması sonucu tarımsal üretimde öne çıkacaktır. Proje bittiğinde Mersin’in 600 metre rakımın altındaki kıraç arazileri su ile buluşacak. Ayrıca Mersin’in 40- 50 yıllık içme suyu bu barajdan sağlanacak. Tamamen tasarruflu bir proje, buradaki su enerjiye ihtiyaç duyulmadan kendi cazibesi ile akacak. 5 ürünün üretiminde Türkiye birincisi, 5 üründe Türkiye ikincisi olan ilimizde kapalı sistem sulamanın devreye girmesinin ardından tarımsal üretimimiz daha da artacaktır. Pamukluk Barajı bu anlamda hassas ve stratejik bir projedir" diye konuştu.

MERSİN’İN YÜZDE 15- 20 ENERJİSİ BURADAN KARŞILANACAK

Burada üretilecek enerjinin önemine dikkat çeken Başkan Engin, "İnşaatı devam eden Hidro Elektrik Santrali’nin faaliyete geçmesi ile ilimizin yüzde 15- 20 enerjisi buradan karşılanacak. Buradaki çalışmalar ödenek yokluğundan durma noktasına gelmişti. Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’ın girişimleri ile ödenek ayrılması sonucu çalışmalar hızlandı. Emeği geçen tüm kamu- özel yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren şantiye şefi İsmail Yoldaş ise, "Barajımızda 84 bin metrekare yüzey alanında 3 beton finişerimiz 24 saat esaslı çalışarak beton dökmektedir. Temelden yüksekliği 135 metre olan barajımız 625 metre genişliğindedir. Çalışmalarda herhangi bir aksilik olmaması için iş güvenliği ve iş sağlığı önlemlerini titizlikle uygulamaktayız" dedi.

Kazanan belli oldu: Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu onaylandı
EKONOMİ
Kazanan belli oldu: Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu onaylandı
Abone Ol Google News
Paşinyanın her tarafını sardılar

Paşinyan'ın her tarafını sardılar

Dev koruma kadrosu güneşli havada şemsiye ile geziyor.
Bir timsaha dönüşebiliriz!

Bir timsaha dönüşebiliriz!

​Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs aşısına bakışı.
Fırtına öncesi sessizlik!

Fırtına öncesi sessizlik!

​Suriye Milli Ordusu harekat için takviye güç gönderdi.
Almanya'yı <br>sallayan Türk

Almanya'yı
sallayan Türk

​19 yaşındaki genç oyuncu takımına 3 puanı getirdi.
Görüntüler Türkiye'den

Görüntüler Türkiye'den

​Buz parçaları her yeri sardı.
'Üşüyoruz<br>çok soğuk,<br>hiçbir şeyimiz yok'

'Üşüyoruz
çok soğuk,
hiçbir şeyimiz yok'

​İdlib'de yüzlerce çadır sular altında kaldı.

Bolluk<br>fiyatlara yansıdı

Bolluk
fiyatlara yansıdı

​Limana yüzlerce kasa ile döndüler: Kilosu 8 liraya indi
2023 zafer<br>yılımız olacak

2023 zafer
yılımız olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı.
Bebekleri fareler kemiriyor!

Bebekleri fareler kemiriyor!

​Yunanistan'da mülteciler insanlık dışı şartlarda yaşıyor.
Yoğun bakımda facia

Yoğun bakımda facia

Hastanede oksijen tüpü patladı: 10 ölü!
İhracat treni<br>Çin'e vardı

İhracat treni
Çin'e vardı

​Demir yolu taşımacılığında zafer.
'Yolların ayrılması geç değil'

'Yolların ayrılması geç değil'

Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısı.
CHP’li belediye bataklık olmuş

CHP’li belediye bataklık olmuş

​Adana güne rüşvet operasyonu ile uyandı.
16 ülkeye 60 bin solunum cihazı

16 ülkeye 60 bin solunum cihazı

​14 günde seri üretime geçilmişti.
Libya'da<br>lojistik üssü olsun

Libya'da
lojistik üssü olsun

​10 milyar dolarlık ihracat hedefi.
Pandemi siber korsanlığı artırdı

Pandemi siber korsanlığı artırdı

​Bakanlık raporunda çarpıcı sonuçlar.
Virüse karşı besin kalkanı
Hayat

Virüse karşı besin kalkanı

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş “Yanlış beslenme modelimiz Kovid-19 dâhil, tüm hastalıklara davetiye çıkarıyor. İşlenmiş gıda bağışıklığı çökertir” diyor. “Vücudun kendi koruyucu sistemi vardır. Bağışıklık sisteminizin etkin ve dengeli çalışması gerekiyor” diyen Aktaş, antiviral etkisi olan zencefil, zerdeçalın yanında geleneksel tıpta yeri olan ıhlamur, adaçayından bu dönemde faydalanmak gerektiğini belirtiyor ve ekliyor:” Cips, gazlı içecekler, fast-food ve paketli yiyecekler ise sigara kadar öldürücüdür, uzak durmalıyız."
Eğitimdeki handikapı fırsata çevirmeliyiz
Hayat

Eğitimdeki handikapı fırsata çevirmeliyiz

“Örgün eğitim, hayatın içindeki hacmi hızla küçültülmesi gereken ve ağırlıklı olarak da deneyim ve sosyalleşmeye bağlı bir öğrenme ortamına dönüşmesi gereken bir yapıdır” diyen Sinan Canan, pandemic dönemini fırsata çevirmeyi öneriyor ve şöyle devam ediyor: “Covid-19 salgını sonrasında yaşadığımız küresel eğitim krizinin böyle bir dönüşümü, ezber bozacak yeni denemeleri eski duruma göre daha kolay hale getirebileceğini düşünüyorum. Yani eğitim açısından bu dönem bence handikaptan çok fırsat barındırıyor."
İçimizi ısıtacak çorbalar
Hayat

İçimizi ısıtacak çorbalar

Kış mevsiminde içinizi ısıtacak birbirinden faydalı çorba tariflerini Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz veriyor.Hem sağlıklı hem lezzetli hem de son derece pratik çorba tariflerini mutlaka deneyin.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.