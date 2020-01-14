Gündem Mersinin Tarsus ilçesinde devlet hastanesinde patlama 2si ağır 5 yaralı
MERSİN

Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA İHA
Isıtma soğutma ünitesinde meydana gelen patlamada yaralanan tedavi altına alındı.
Isıtma soğutma ünitesinde meydana gelen patlamada yaralanan tedavi altına alındı.

Tarsus Devlet Hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımının yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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GÜNDEM
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Olay yerine ulaşan polis ekipleri patlamanın meydana geldiği alanı güvenlik kordonunu aldı.

Kaymakam: Klima tamiri sırasında patlama oldu

Mersin'in Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, ilçede 5 kişinin yaralandığı devlet hastanesindeki patlamanın, klima tamiri yapılırken, meydana geldiğini söyledi.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelip, incelemelerde bulunan Kaymakam Otcu, "Patlamanın kazan dairesiyle alakası yok. Orayı atölye olarak kullanan hastanemizin 5 teknisyeni, klima tamiri yaparken, patlama meydana geliyor. 5 personelimiz yaralandı. 1'inin sağlık durumu ağır, 2'si de ayakta tedavi görüyor. Hastanenin genel durumu, işleyişinde sıkıntı yok. Tarsus'a ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan patlamada yaralanan teknisyenler Hüseyin Aydın, Mehmet Sümer, Hakkı Gökbük, Bülent Çamlı ve Ömer Yıldırım'ın hastanede tedavisine başlandı.

Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Sadık Emre Direk, ağır yaralı Hakkı Gökbük'ün ameliyata alındığını söyledi.

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