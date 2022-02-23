Mersinli vatandaştan Akşener’e: CHP’nin ipiyle yürümeyin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Mersin ziyaretinde, bir vatandaş kendisine “CHP’nin ipiyle yürümeyin" diye seslendi. Akşener’den CHP’yle ittifak yapmamasını isteyen çiftçi, "CHP ve lideri beni sırtımdan vurdu. Ne sözler ne vaatler verdiler bana. Ayağıma gelen adamlar kullanıp attılar. Onlardan ne köy olur ne kasaba" dedi.

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