Mersinli vatandaştan Akşener’e: CHP’nin ipiyle yürümeyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mersin'e gerçekleştirdiği ziyarette çiftçi Kemal Öncel, İYİ Parti heyetinin önünü keserek Cumhuriyet Halk Partisi’yle ittifak yapılmamasını istedi.
AKŞENER'E TEPKİ
"Halk sizden üçüncü ittifakı bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ipiyle yürümeyin. Onlardan ne köy olur ne kasaba" diyerek Akşener'e tepkisini dile getiren Mersinli vatandaş, sitemini şöyle sürdürdü:
"CHP BENİ KULLANDI"
- Gelin Cumhurbaşkanı ile bir görüşün, Bahçeli ile bir görüşün. ‘Gidin onlara katılın’ demiyorum, takdir sizindir. 15 vekil verdiler (CHP), siz sokağa çıktınız onların reytingi arttı. Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri beni sırtımdan vurdu. Ayağıma gelen adamlar. Beni kullanıp attılar.