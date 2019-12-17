Gündem Mert Yağız Köksalın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi
ANKARA

Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı

Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

Haber Merkezi AA
Okulda fenalaşan Mert Yağız Köksal hayatını kaybetmişti.
Okulda fenalaşan Mert Yağız Köksal hayatını kaybetmişti.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kutusu kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

Köksal'ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı. Dosyaya ayrıca yayın yasağı da getirildi.

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Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da boğazına şırınga şeklinde çikolata kapağının kaçması sonucu fenalaşmış, önce aile sağlık merkezine, ardından hastaneye götürülen çocuk kurtarılamamıştı.

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