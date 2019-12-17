Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

Haber Merkezi 17 Aralık 2019, 13:15 Son Güncelleme: 17 Aralık 2019, 13:22 AA