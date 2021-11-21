Mesaide gazete okudu: Tazminatsız kovuldu

Bursa'da trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgaları kamerada

Bursa'da trafikte yaşanan yol verme tartışması yüzünden çıkan yumruk yumruğa kavgalar kameralara böyle yansıdı. Birbirine giren bir taksici ile bir otomobil sürücüsünü ayırmak için vatandaşlar dakikalarca uğraşırken bir diğer kavgada elinde tornavida ile kalabalığın içine dalan bir kişi güçlükle sakinleştirildi.