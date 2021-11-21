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Mesaide gazete okudu: Tazminatsız kovuldu

Mesai saatleri içerisinde internetten gazete okuyarak işi savsakladığı iddia edilen işçi, tazminatsız kovuldu. Yıllar süren yargılamaya son noktayı koyan Yargıtay, mesai saatinde işi savsaklayan işçinin atılmayı hak ettiğine hükmetti.

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Haber Merkezi İHA
Mesaide gazete okudu: Tazminatsız kovuldu
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Mesaiye geç gelmeyi alışkanlık haline getirip, internetten gazete okuyan işçi, işi savsakladığı iddiasıyla işten atıldı. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan işçi, internetten gazete okumadığını savunarak, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası iş yerine girme eylemlerine dair iddiaları reddetti.

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Mahkeme, feshin geçerli olduğuna hükmederek davanın reddine karar verdi. Kararı davacı işçi istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, işten çıkarmaya gösterilen sebeplerin somut olarak ispatlanamadığı ve bu nedenle de geçerli veya haklı fesih olamayacağına karar vererek çalışanı işe iade etti.

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Kararı davalı işveren temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek mahkeme, internetten gazete okuyarak, işe sürekli geç kalan işçinin tazminatsız kovulmasının önünü açtı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

  • "Fesih bildiriminde adı geçen mesaide iken gazete okuma, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası iş yerine girme eylemlerine dair tutanaklar tutulduğu gibi tutanak içerikleri tanıklarca da doğrulanmıştır. Bu davranışın iş yeri kurallarına uymadığı sabit olmakla birlikte eylemin haklı fesih sebebi ağırlığında olmadığı ancak işverenin bu davranışı yapan işçi ile iş ilişkisini sürdürmesi beklenemeyeceğinden işverence yapılan feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
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