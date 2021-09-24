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ANKARA

Mesele barınma değil: İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı

İçişleri Bakanlığı yurtlarda kalacak yer bulamadıkları gerekçesiyle Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy’de “Barınamıyoruz” sloganıyla eylem yapan 127 kişinin barınma sıkıntısı yaşamadığını tespit etti. Bu kişilerden 73’ü İstanbul’da ikamet ediyor ve barınma problemi yaşamıyor, 28’i ise başka şehirde üniversiteye kayıtlı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesele barınma değil: İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yine bir yalanlar dizisiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Ersoy, “Barınamıyoruz” eylemine katılan 127 kişinin barınma sıkıntısının olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul’da “Barınamıyoruz” ve “Yurtsuzlar” adı altında gerçekleşen eylemlere katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı bulunmadığının tespit edildiğini belirtti. Ersoy, sosyal medya hesabından yurt eylemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul Kadıköy’de 19 Eylül’de başlayan, daha sonra Beşiktaş Bakırköy’de devam eden “Barınamıyoruz” ve “Yurtsuzlar” adı altında gerçekleşen eylemlere 127 şahsın katıldığının belirlendiğini bildirdi.

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  • “Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provokasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul’da “Barınamıyoruz” eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok.” ifadelerini kullanan Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

28’İNİN BAŞKA ŞEHİRDE KAYDI VAR

“Bu şahıslardan 73 öğrencinin İstanbul’da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi. 8 şahsın herhangi bir yükseköğrenim kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da akademisyen olduğu belirlendi.

YURT BAŞVURULARI BİLE YOK!

  • Eyleme katılan 127 şahıstan 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumunda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi.”

Gaziantep’deki 500 yataklı 3 tesis valiliğe tahsis edildi.
Gaziantep’deki 500 yataklı 3 tesis valiliğe tahsis edildi.

Valilik devrede

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, üniversite öğrencilerinin barınma konusunda tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Dağlı yaptığı açıklamada, “Azim ve özveriyle geçirilen bir yılın ardından emeklerinin karşılığı olarak Ondokuz Mayıs ve Samsun Üniversitelerini kazanan ve Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı Samsun’a gelecek olan kıymetli gençlerimiz; pazartesi gününden itibaren ilgili kurumlarımızla yürüttüğümüz çalışmalarla barınma konusunun derslerinize odaklanmanıza engel olmaması için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Bu konuda herhangi bir sorun yaşamayacağınız inancıyla şehrimize hoş geldiniz diyor, derslerinizde şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

500 yataklı 3 tesisi devretti

  • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, konaklama sıkıntısı yaşayan üniversite öğrencileri için toplamda 500 yatak kapasiteli 3 tesisi Valiliğe devretme kararı alarak hizmete sundu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kurum bünyesinde hizmet veren toplamda 500 yatak kapasiteli gençlik kamplarını, gençlik merkezini ve butik oteli Gaziantep Valiliğine devrederek öğrencilerin hizmetine sunma kararı aldı.

GENÇLER BAŞ TACIMIZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerin başlarının tacı olduğunu, ‘Eğitim Şehri Gaziantep’, ‘Bilim Şehri Gaziantep’, ‘Genç Dostu Gaziantep’ hedefi ile yollarına devam ettiklerini belirtti. Şahin, “Bu 3 tesis ile 500 yatak kapasitemizi Valiliğimiz üzerinden gençlerimizin rahat, huzurlu şekilde eğitim hayatlarını devam ettirmek için barınma ve yurt ihtiyaçlarını gidereceğiz. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Benim iki evladım var ama sizlerle beraber bu şehirde 1 milyon evladım daha var. Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz” dedi.

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