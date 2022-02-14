Meslek edinme kursunda kursiyerler önlük giyerek ders başı yaptı

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İstihdam Ofisi tarafından planlanan Meslek Edindirme Kursu kapsamında CNC kurs programı başladı.

Sanayicilerle yapılan mülakat ve değerlendirmelerin ardından programa kabul edilen 15 kursiyer, haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alacaklar ve eğitim sonrası istihdam edilecekler. 6 ay sürecek eğitim boyunca asgari ücretin yüzde 50’si kadar ücret alacak olan öğrencilerin genel sağlık sigortası giderleri de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki önlük giyme törenine OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Soydan, Tevfik Karahan, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, OSTİM Dış İlişkiler Koordinatörü Hamza Akca, Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bayram Arslanoğlu ve kursiyerler katıldı.

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Girişimciliğe açılan kapı

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürü Adem Arıcı, mesleki eğitimde çok iyi bir programa başladıklarını kaydetti. Arıcı, “Mesleki eğitim programlarımızı devam ettireceğiz. Bölgemizdeki firmaların nitelikli personel ihtiyacını bu programlarla ve hızlı çözümlerle karşılamayı hedefliyoruz.” dedi. Kursiyerlerin eşleştikleri firmaların da benzer süreçlerle girişimci olduğuna dikkat çeken Arıcı, şunları söyledi: “İnanıyorum çoğunuz girişimci, iş insanı ve üretici olacaksınız. Program sürecinde sizlerle sürekli iletişim halinde olacağız. Gelecekteki programlarımızda da bugünkü kursiyerlerimizi başarı hikayelerini paylaşmak üzere davet edeceğiz.”

Üretim ve istihdama giden en kısa yol mesleki eğitim Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Soydan Tevfik Karahan, üretim ve istihdama giden en kısa yolun meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri olduğunu söyledi.

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Karahan, pandeminin üretim ve sanayinin buna bağlı olarak da meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinin ülke için önemini ortaya koyduğunu bildirdi. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kuruluna, Bölge Müdürlüğüne ve okul yönetimine teşekkür eden Karahan, “Yenimahalle olarak mesleki eğitim merkezi sayısı ve öğrenci sayısıyla Türkiye sıralaması içindeyiz. Öğrenci sayımız 1.700’lerden 3.700’lere yüksel 1 ay içerisinde.” ifadelerini kullandı.

Program ahilik değerlerimize uygun

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, kursiyerlerin çok önemli bir işe başladıklarının altını çizdi. Üretim yapmayı ibadet olarak niteleyen Aydın, “Çalışarak, üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ibadet olduğuna inanıyorum. Çalışarak, üreterek alınan haz, başka hiçbir şeyden alınamaz.” görüşünü aktardı.

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Gelişmiş ülkelerin mesleki eğitime verdikleri önemi anlatan Aydın, bu ülkelerin mesleki eğitim modelinin temelini ahilikten aldıklarına işaret etti. Sahada iş ve işsizlik gibi zıtlıkların bir arada olduğunu vurgulayan OSTİM Başkanı, “Firmalar çalışan arıyor, işsizler iş arıyor. Bu boşluk mesleksizlikten oluştu. Onun için bu projeyi biz çok önemli görüyoruz. Burada bir ihtiyaç var. Firmalar personel istiyor çalıştırmak için, insanlar iş arıyorlar çalışmak için. Sadece çalışanları eğitmemiz yetmiyor, iş verenleri de eğitmemiz gerekiyor.” dedi Kursiyerleri tebrik eden Orhan Aydın, “Sizin çok doğru bir iş yaptığınıza inanıyorum. Bütün kursiyerlerimiz sürekli bizimle iletişime geçebilirler. Hem size faydalı olalım, hem firmalarımıza hem de ülkemize faydalı olalım. Bu program ahilik değerlerimize uygun. Bunu bu niyetle yaparsak ibadettir.” ifadelerini kullandı