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ANKARA

Meslek liselerinin 2022'nin ilk iki aylık üretim kapasitesi yüzde 200 arttı

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, mesleki ve teknik eğitimde 2022'nin ocak ve şubat döner sermaye geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 artarak 197 milyon 957 bin liraya yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Meslek liselerinin 2022nin ilk iki aylık üretim kapasitesi yüzde 200 arttı
Meslek liselerinin 2022'nin ilk iki aylık üretim kapasitesi yüzde 200 arttı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesinin yükseltilmesine devam ediliyor.

2020'de meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 503 milyon 197 bin 847 lira olarak gerçekleşti. Mesleki eğitim, 2021'de bir önceki yıla göre gelirini yüzde 131 artırarak 1 milyar 162 milyon 574 bin liraya çıkardı. 2022'nin ocak ve şubat gelirler toplamı ise 2021'nin ilk iki ayına göre yüzde 200 artarak 197 milyon 957 bin liraya yükseldi.

Eğitim, üretim ve istihdam döngüsü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin açıklamasında, mesleki eğitimde yaptıkları dönüşümde önceliklerinin eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda attıkları adımlardan birinin de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretimin kapasitesini artırmak olduğuna işaret eden Özer, "2021 yılında elde edilen gelir, 2020 yılına göre yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon liraya yükselmişti. 2022 yılında hedefimiz 1 buçuk milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. İlk iki ayın sonuçları, bu hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

En fazla gelir İstanbul, Ankara ve Gaziantep'ten

Yılın ilk ayında, üretimden en fazla gelir elde eden ilk üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve Gaziantep olduğunu bildiren Özer, "2022 Ocak ayında mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 16,7 milyon lira, Ankara 15 milyon lira ve Gaziantep 13,3 milyon liralık gelir elde etti." bilgisini paylaştı.

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Özer, okullar bazında ise Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 4 milyon 642 bin liralık üretimle birinci, Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 3 milyon 795 bin liralık üretimle ikinci ve Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 3 milyon liralık üretimle üçüncü olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

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