​Meslek merkezleri ‘milyona’ koşuyor.

Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrenci sayısı bir milyona koşuyor. Bu merkezleri hem işveren hem gençler için cazip hale getiren Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Kanunu ile son bir yılda öğrenci sayısını artırmayı başardı. 2021 Aralık ayı sonunda 159 bin olan çırak-kalfa sayısı, bugün itibarıyla 900 bin 675’e yükseldi. Bakanlığın hedefi Kasım ayında 1 milyon çırak-kalfaya ulaşmak ve aralık ayında sayıyı bir milyonun üzerine çıkarmak. Türkiye genelinde 354’ü bağımsız olmak üzere toplam 3 bin 321 mesleki eğitim merkezi programı uygulayan kurum var. Mesleki ve teknik anadolu liselerinde sektör, eğitim süreçlerinin tamamına dahil edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 88

Mesleki Eğitim Merkezine kayıt yaptıran 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az yüzde 30’u kadar, 12. sınıftaki kalfalara ise asgari ücretin en az yarısı kadar maaş imkanı sağlanıyor. Çıraklar şu an yaklaşık bin 700 TL, kalfalar ise 2 bin 700 TL maaş alıyorlar. İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı ise sigorta yapılıyor. 34 alan ve 184 farklı dalda mesleki eğitim imkanı tanınan merkezlerde ortaokulu bitirenlere zorunlu lise eğitimini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayabilme fırsatı veriliyor. Bunun yanı sıra ustalık belgesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi diploması ve kendi iş yerini açma fırsatı sunuluyor. Öğrenciye, yüzde 88 oranında istihdam sağlanıyor.

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