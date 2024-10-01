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Mesleki diplomaya 'kardeş'te denklik

Mesleki diplomaya 'kardeş'te denklik

Merve Safa Akıntürk
04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Türkiye'de verilen mesleki ve teknik eğitim diplomasının dost ülkelerde de geçerli olacağı bir model oluşturmak istediklerini bildirdi.

Ali Karagöz, Yeni Şafak’a Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Mesleki eğitimle ilgili uluslararası kuruluşlarla iş birliklerinin güçlendirileceği, Anadolu'nun merkez olduğu uluslararası mesleki eğitim kuruluşlarının oluşturulacağı bilgisini paylaşan Karagöz, "Mesleki ve teknik eğitim mezunlarına verdiğimiz ustalık, kalfalık belgesi gibi belgelerin uluslararası yeterliliklerini tanımlayan ve bunun Türkiye ile dost, kardeş ülkeler nezdinde kabul edilmesini güçlendiren bir yapı oluşturmak istiyoruz. Dost ve kardeş ülkelerdeki mesleki eğitim okullarının birbirini tanıyacağı, Türkiye'de verilen bir mesleki ve teknik eğitim diplomasının dost ülkelerde de geçerli olacağı bir model oluşturmak istiyoruz” dedi.


İLLERE ÖZEL ENVANTER

Türkiye'nin hangi bölgesinde, hangi meslek dalında daha fazla yetkinliğe ihtiyaç olduğunu tespit edeceklerini söyleyen Karagöz, "Kayseri mobilya merkezi olarak görülüyor. Denizli tekstil ile öne çıkıyor. O halde Kayseri'de mobilya alanında, Denizli'de ise tekstil alanında hangi yeterliliklere sahip iş gücüne ihtiyaç var. Bunun envanterini çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.


ÖĞRETMENLERE SEKTÖR DENEYİMİ

Karagöz, meslek kuruluşları ile yapılacak iş birliği protokolleri kapsamında öğretmenlerin sektör deneyimi kazanacağını da aktardı.




#eğitim
#toplum
#meb

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