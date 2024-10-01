Mesleki diplomaya 'kardeş'te denklik

Ali Karagöz, Yeni Şafak’a Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Mesleki eğitimle ilgili uluslararası kuruluşlarla iş birliklerinin güçlendirileceği, Anadolu'nun merkez olduğu uluslararası mesleki eğitim kuruluşlarının oluşturulacağı bilgisini paylaşan Karagöz, "Mesleki ve teknik eğitim mezunlarına verdiğimiz ustalık, kalfalık belgesi gibi belgelerin uluslararası yeterliliklerini tanımlayan ve bunun Türkiye ile dost, kardeş ülkeler nezdinde kabul edilmesini güçlendiren bir yapı oluşturmak istiyoruz. Dost ve kardeş ülkelerdeki mesleki eğitim okullarının birbirini tanıyacağı, Türkiye'de verilen bir mesleki ve teknik eğitim diplomasının dost ülkelerde de geçerli olacağı bir model oluşturmak istiyoruz” dedi.