Mesleki eğitimde uluslararası model: Dost ve kardeş ülkelerle iş birliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, yürütülecek çalışmaları Yeni Şafak'a anlattı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Türkiye'de verilen mesleki ve teknik eğitim diplomasının dost ülkelerde de geçerli olacağı bir model oluşturmak istediklerini bildirdi.

MESLEKİ EĞİTİMİN MERKEZİ ANADOLU

Mesleki eğitimle ilgili uluslararası kuruluşlarla iş birliklerinin güçlendirileceği, Anadolu'nun merkez olduğu uluslararası mesleki eğitim kuruluşlarının oluşturulacağı bilgisini paylaşan Karagöz, "Mesleki eğitimi tasarlayan, yeterlilikleri belirleyen, bir üst otoritenin olmasını, bunun da Anadolu'da şekillenmesini arzu ediyoruz. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarına verdiğimiz ustalık, kalfalık belgesi gibi belgelerin uluslararası yeterliliklerini tanımlayan ve bunun Türkiye ile dost, kardeş ülkeler nezdinde kabul edilmesini güçlendiren bir yapı oluşturmak istiyoruz. Dost ve kardeş ülkelerdeki mesleki eğitim okullarının birbirini tanıyacağı, Türkiye'de verilen bir mesleki ve teknik eğitim diplomasının dost ülkelerde de geçerli olacağı bir model oluşturmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Politika belgemizi Cumhurbaşkanımıza sunduğumuzda, kendileri Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinden buna başlayalım talimatını verdi" dedi.

İLLERE ÖZEL ENVANTER

Türkiye'nin hangi bölgesinde, hangi meslek dalında daha fazla yetkinliğe ihtiyaç olduğunu tespit edeceklerini söyleyen Karagöz, "Kayseri mobilya merkezi olarak görülüyor. Denizli tekstil ile öne çıkıyor. O halde Kayseri'de mobilya alanında, Denizli'de ise tekstil alanında hangi yeterliliklere sahip iş gücüne ihtiyaç var. Bunun envanterini çıkarmak istiyoruz. İş gücü envanterini çıkarırken bu iş gücünün kalfalık düzeyinde mi, usta ve teknisyen düzeyinde mi, tekniker düzeyinde mi olduğu tespit edilecek" diye konuştu.

OKUL İSİMLERİNE GÜNCELLEME

Meslek kümelenmelerine bağlı olarak mesleki eğitim merkezlerindeki çırakları bir araya getirmeyi planladıklarını belirten Karagöz, "Söz gelimi motorlu araçlar teknolojisi alanındaki öğrencilerimiz belli bir bölgede yoğunlaşacak" ifadelerini kullandı. Karagöz, işletmelerin yoğunlaştığı bölgelere bağlı olarak mesleki eğitim merkezlerini ihtisaslaştırmayı planladıklarını anlattı. "İhtisaslaşan okulların adları ihtisaslaşma alanına göre yeniden düzenlenecek. Mesela tarım alanında yoğunlaşmışsa tarım mesleki ve teknik Anadolu lisesi. Bu okulda verilen eğitimin ana ekseninin ne olduğu anlaşılabilecek" şeklinde konuştu.

MEZUN OLAMAYAN BAĞIMSIZA

Bağımsız mesleki eğitim merkezlerinin açılacağını vurgulayan Karagöz, "Geçtiğimiz eğitim öğretim yılından önce, MESEM programlarına her yaş düzeyinde çıraklar gelebiliyordu. Son yaptığımız düzenleme ile MESEM programlarına 18 yaşına kadar olan öğrencilerin kaydına imkan veriyoruz. 22 yaşına kadar mezun olmazsa o okuldan ayrılıp bağımsız mesleki eğitim merkezine gitmesini istiyoruz. Çünkü belli bir yaş üzerindeki yetişkinlerin henüz daha ergenlik çağındaki gençlerimizle iç içe olmasını pedagojik açıdan doğru bulmuyoruz" bilgisini paylaştı.

ALANINDA İLERLEMEK İSTEYEN BÖLGESEL OKULA

Bu yıl yeni bir model olarak bölgesel mesleki ve teknik Anadolu liselerini hayata geçirdiklerini söyleyen Karagöz, "Eğitimlerin işletme ortamında yapılması çocuğumuzun mesleki eğitimini daha da geliştiriyor. Özellikle işletme yoğun olmayan ve atölye durumu da üst düzeye erişmemiş meslek liselerinde okuyan öğrencilerimize, 11. sınıfa geçtiklerinde, okudukları meslek alanında ilerlemek isteyenleri altyapısı güçlü, pansiyonlu ve işletme yoğun bölgede açılmış meslek liselerine ek bir kontenjan tanımlayarak geçme hakkı tanıyoruz. Böylece o işletme yoğun bölgede öğrencinin mesleki eğitimine devam etmesi sağlanıyor. Bu kapsamda ülkemiz genelinde 10 bölge okulu şu an faaliyetlerine devam ediyor. Bölge okullarımızdaki öğrencilerimizi kabul edecek işletmeler ile protokol imzalıyoruz. Ulaşım ve öğle yemeği ihtiyacını işletmenin karşılamasını, öğrencilerimize asgari ücretin yüzde 50'sine kadar destek sağlanmasını talep ediyoruz." dedi.

ÖĞRETMENLERE SEKTÖR DENEYİMİ

Meslek kuruluşları ile yapılacak iş birliği protokolleri kapsamında öğretmenlerin sektör deneyimi kazanacağını ifade eden Karagöz, "Öğretmenlerimiz üniversitedeki stajdan sonra sektöre dönmedi. Öğrencimizi mesleğin gereği olan güncel teknolojiyle buluşturabilmenin yolu eğitimciden geçiyor. Güncel teknoloji en iyi sektör tarafından takip ediliyor. Çünkü üretecek, ürettiğini de piyasaya pazarlayacak. Üretim hattını ve üretim tekniklerini güncel tutması lazım. Bu yüzden öğretmenlerimizin kendi meslek alanlarındaki gelişmelere hakim olmasını, bu gelişmelerin üretim hattında nasıl kullanıldığını deneyimlemesini ve öğrencilere transfer etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



