Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 26 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
- İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25
- İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
- Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27
- Antalya: Az bulutlu ve açık 28
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
- Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31