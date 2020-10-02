Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 26 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

Parçalı ve az bulutlu 24 İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25 İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29 Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Parçalı ve az bulutlu 31 Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27 Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Az bulutlu ve açık 28 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31

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