Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı 26 ile yağış uyarısı yapıldı
RİZE

Meteoroloji 26 ile yağış uyarısı! Rize, Artvin, Trabzon hava durumu

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 26 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji bugün için hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
  • İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25
  • İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
  • Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 28
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Abone Ol Google News
26 ile yağış uyarısı

26 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Azerbaycan ordusu ilerliyor

Azerbaycan ordusu ilerliyor

Bu gece bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı.
Tüyler ürpertici!

Tüyler ürpertici!

Yeni Şafak, cinayetten dakikalar önceki konuşma kayıtlarına ulaştı.
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

Kendisi ve eşinin testinin pozitif çıktığı açıkladı.
Yasağa rağmen devam ediyor

Yasağa rağmen devam ediyor

Genelgeye rağmen İstanbul'da asker uğurlamak için toplandılar.

​Azerbaycan ordusu hızla ilerliyor..

Sivasspor'un rakipleri <br>belli oluyor

Sivasspor'un rakipleri
belli oluyor

​UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak.
İşgal bitmeden <br>barış gelmez

İşgal bitmeden
barış gelmez

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'da çözümün formülünü verdi.
Koronavirüs hangi illeri vurdu?

Koronavirüs hangi illeri vurdu?

​Türkiye genelindeki şehirlerin yoğunluk haritası...
28 yıl sonra<br>öz vatanda

28 yıl sonra
öz vatanda

​Azerbaycan askerleri işgalden kurtarılan köylerdeki mevzilenmesini tamamladı.
150 uçakla Hafter'e destek verdi

150 uçakla Hafter'e destek verdi

​BAE'nin Libya'ya silah ambargosunu deldiği BM gizli raporuna girdi.
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde

Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde

​Gelecek haftaki kabine toplantısında ele alınacak.
İtalyanlar<br>kaçak fuar açtı

İtalyanlar
kaçak fuar açtı

​Fuarın yanındaki otelde tezgah kurdular.
Fransa'da ağır bilanço

Fransa'da ağır bilanço

​Bir gün içerisinde 10 bini aşkın yeni vaka.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.