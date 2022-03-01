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İSTANBUL

Meteoroloji 74 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Yağışların Kuzey Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısının yüksek kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Kırşehir, Çorum, Amasya, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Meteoroloji 74 ile yağış uyarısı yapıldı! İstanbul, Ankara, Konya, Samsun, Giresun, Trabzon hava durumu
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Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısının yüksek kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Kırşehir, Çorum, Amasya, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.


Hava sıcaklığı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzeyi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 6
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 6
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer olarak kuvvetli olması bekleniyor. 16
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. 15
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu 10
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor 13

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