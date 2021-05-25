Meteoroloji açıkladı: 14 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

Parçalı ve az bulutlu 30 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

Parçalı ve az bulutlu 25 İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Az bulutlu ve açık 33 Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Parçalı ve az bulutlu 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Az bulutlu ve açık 36 Samsun: Parçalı bulutlu 22

Parçalı bulutlu 22 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 20

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 20 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

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