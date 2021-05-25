Gündem Meteoroloji açıkladı 14 ilde yağış bekleniyor
TRABZON

Meteoroloji açıkladı: 14 ilde yağış bekleniyor

Meteorolojiden yapılan hava durumu tahminlerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteoroloji açıkladı: 14 ilde yağış bekleniyor! Rize, Trabzon, Ordu, Van Meteoroloji hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 33
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 36
  • Samsun: Parçalı bulutlu 22
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 20
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

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