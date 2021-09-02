Gündem Meteoroloji açıkladı İstanbul ve 42 ilde yağış bekleniyor
İSTANBUL

Meteoroloji açıkladı: İstanbul ve 42 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteoroloji açıkladı: İstanbul ve 42 ilde yağış bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun’un doğusu ve Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: 90 km hıza ulaşacak çatılar uçabilir!
GÜNDEM
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: 90 km hıza ulaşacak çatılar uçabilir!

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası. (2 Eylül hava durumu)
Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası. (2 Eylül hava durumu)

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, İnebolu ile Sinop arası kıyı şeridinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yükseklerinde kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat, yüksekleri zaman zaman 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı bulutlu 26
  • İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • İzmir: Az bulutlu 29
  • Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
  • Antalya: Parçalı bulutlu 36
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli, doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. 25
  • Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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