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İSTANBUL

Meteoroloji açıkladı: İstanbul ve bazı illere yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Tokat çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Meteoroloji açıkladı: İstanbul ve bazı illere yağış bekleniyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Tokat çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İSTANBUL 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

ANKARA 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 16 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ERZURUM 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR 25°C

Az bulutlu ve açık

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Kış bu sene çok erken geldi: Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü
FOTOĞRAF 9
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Kar yağışının etkili olduğu Kars-Susuz karayolu üzerindeki köylerde yaşayanlar güne kar ile uyandı.
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Beyaza bürünen köylerde hayvanlarını dışarıda bırakan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
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Ekim ayında kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, Ekim ayındayız, kış bu sene Kars’a çok erken geldi. Havalar soğudu, eksi 5 dereceye kadar düştü. Dün akşamdan beri lapa lapa kar yağıyor. Kars’ın karı kışı, kıyameti başladı diyebiliriz dedi.
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Kars’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenilirken, kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da eksi 5 dereceye düştü.
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Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü
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Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü
Title
Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü
Title
Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü
Title
Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü
Kış bu sene çok erken geldi: Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü
Kars'ın yüksek kesimlerinde sabaha kadar yağan kar etrafı beyaza bürüdü.


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