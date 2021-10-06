​Meteoroloji açıkladı: İstanbul ve bazı illere yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Tokat çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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Rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İSTANBUL 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

ANKARA 21°C

Parçalı ve az bulutlu

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İZMİR 27°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 16 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C

Parçalı ve az bulutlu

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SAMSUN 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ERZURUM 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR 25°C

Az bulutlu ve açık

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