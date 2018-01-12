Meteoroloji açıkladı: Kar kapıya dayandı

Meteoroloji yarından itibaren havaların soğumaya başlayacağını ve kar yağışlarının etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, hafta sonu yurt genelinde yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede azalacak.

Yurt genelinin bugün parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ön görülüyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

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13 Ocak Cumartesi hava durumu

Yurt genelinin cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Karadeniz Bölgesi'nin yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

13 Ocak Cumartesi günü için hava durumu tahmin haritası...

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14 Ocak Pazar hava durumu

Ülke genelinin pazar günü çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği ön görülüyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

14 Ocak Pazar günü için hava durumu tahmin haritası...

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Yurt geneli pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu

Pazartesi günü yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur şeklinde olması ön görülüyor.

Ülkenin doğu kesimleri ile Kıyı Ege'nin salı günü çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun batı kesimlerinin çarşamba günü parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

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Ülke genelinin perşembe günü parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ön görülüyor.

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FOTOĞRAF 16 Bu sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre hava sıcaklığı gündüz 7 gece ise 1 dereceye kadar düşecek. Kar yağışının gün boyu devam etmesi beklenirken, Cumartesi günü havanın bulutlu, Pazar ve Pazartesi kar yağışlı olmasının beklendiği bildirildi. Hava sıcaklığının Pazar günü eksi 2, pazartesi günü ise eksi 6'ya kadar düşmesinin tahmin edildiği kaydedildi. Kar yağışının etkisi altına giren Doğu’da, her yer beyaz örtüyle kaplandı. Kar ve tipi nedeniyle Erzurum’un çevre illerle olan ulaşımı kopma noktasına geldi. 500’e yakın köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Doğu’da, gündelik hayat olumsuz yönde etkilendi. Tipi ve sürgünün şiddetli olduğu Erzurum-Bingöl kara yolu Çirişli mevkiinde, Erzurum-Bayburt kara yolunun Kop dağı mevkiinde ve Erzurum-Ağrı kara yolunun Eleşkirt mevkiinde ulaşım güçlükle yapılıyor. Kara yolları ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için çalışırken bu güzergahlarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Palandöken Kayak Merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis ve kar yağışı dolayısıyla görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yetkililer önlem aldı. Yasak pistlerde kayakçıların kaymamaları vurgulanırken kar üstü araçları ve iş makineleri kar ezme çalışması yaptı. Erzurum’da belediye ekipleri karla mücadele çalışmasına başladı, yollardan tonlarca kar kaldırıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, “Bölgemiz genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu; Erzurum, Erzincan, Ağrı çevreleri aralıklı hafif yağışlı geçeceği; yağışların Erzincan ve çevrelerinde yer yer karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Kayseri’de beklenen kar yağışı başladı Kayseri’de beklenen kar yağışı başladı Kayseri’de beklenen kar yağışı başladı Kayseri’de beklenen kar yağışı başladı Beklenen kar yağışı yurdun doğusunda başladı Kayseri'de uzun süredir beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde başladı. Erciyes Kayak Merkezi'ne yoğun kar yağışı olmuş ve kayak sezonu erken açılmıştı ancak şehir merkezine kar yağışı olmamıştı.





