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ANKARA VAN

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 5 dereceye kadar artacak! İl il hava durumu

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 5 dereceye kadar artacak

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Anadolu’nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
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Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı bulutlu 12
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 13
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
  • Adana: Az bulutlu ve açık 19
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 20
  • Samsun: Parçalı bulutlu 11
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 10
  • Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 5
  • Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13

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