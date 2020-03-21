Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 5 dereceye kadar artacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 12

Parçalı bulutlu 12 İstanbul: Parçalı bulutlu 13

Parçalı bulutlu 13 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Parçalı ve az bulutlu 20 Adana: Az bulutlu ve açık 19

Az bulutlu ve açık 19 Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Az bulutlu ve açık 20 Samsun: Parçalı bulutlu 11

Parçalı bulutlu 11 Trabzon: Parçalı bulutlu 10

Parçalı bulutlu 10 Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 5

Parçalı yer yer çok bulutlu 5 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13

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