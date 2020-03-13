Gündem Meteoroloji açıkladı soğuk ve yağışlı hava geliyor Sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek
ANKARA

​Meteoroloji açıkladı soğuk ve yağışlı hava geliyor: Sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji açıkladı soğuk ve yağışlı hava geliyor: Sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelmesi beklenilen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte önümüzdeki hafta başında Türkiye genelinde hissedilir derecede (8-15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Yurdumuzun pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteorolojiden Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Halen yurdumuzun güney ve doğu bölgeleri Doğu Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisinde bulunmaktadır. Bu sistemin yarın (14 Mart Cumartesi günü) yurdumuzun doğu bölgelerinde yağmur şeklinde yağışlara neden olduktan sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Ancak, yurdumuzun 15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların Pazar gecesi ve pazartesi günü Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmura ve bölgelerin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar doğu bölgelerimizde genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojinin pazar günü için hava durumu tahmin haritası.
  • Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelmesi beklenilen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte önümüzdeki hafta başında Türkiye genelinde hissedilir derecede (8-15 C derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte normallerinin altına düşmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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