Meteoroloji duyurdu: İstanbul’da güneşli günler geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden İstanbul için beklenen orta ve uzun vade hava durumu raporunu açıkladı. Orta ve uzun vadeli tahminde İstanbul’da yarın yağmur etkili olması bekleniyor.
- Yarından sonra ise yağmur ve soğuk hava İstanbul’u terk edecek. İstanbul’da önümüzdeki Pazartesi gününe kadar güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gece 6 gündüz ise 15 derece civarında olması bekleniyor.
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