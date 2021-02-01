Meteoroloji duyurdu: İstanbul’da güneşli günler geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan orta ve uzun vadeli tahminde İstanbul’da yarından sonra 7 gün boyunca güneşli hava etkili olacak. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Haber Merkezi 01 Şubat 2021, 13:38 Son Güncelleme: 01 Şubat 2021, 13:47 İHA