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İSTANBUL

Meteoroloji duyurdu: İstanbul’da güneşli günler geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan orta ve uzun vadeli tahminde İstanbul’da yarından sonra 7 gün boyunca güneşli hava etkili olacak. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden İstanbul için beklenen orta ve uzun vade hava durumu raporunu açıkladı. Orta ve uzun vadeli tahminde İstanbul’da yarın yağmur etkili olması bekleniyor.

  • Yarından sonra ise yağmur ve soğuk hava İstanbul’u terk edecek. İstanbul’da önümüzdeki Pazartesi gününe kadar güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gece 6 gündüz ise 15 derece civarında olması bekleniyor.

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