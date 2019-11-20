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Meteoroloji Genel Müdürü'nden son dakika hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürü son hava durumu tahminlerini açıkladı: Yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Yurdumuzun 22 Kasım Cuma ve 25 Kasım Pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği tahmin ediliyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
Meteoroloji, son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Meteoroloji, son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, yurdun 22 Kasım Cuma ve 25 Kasım Pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği açıkladı.

Hava sıcaklığının, uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini dile getiren Coşkun, yazılı açıklamasında, yağışlı sistemlerin etkisiyle, sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşeceğini bildirdi.

Meteorolojinin pazartesi günü için hava durumu tahmin haritası.

İl il 5 günlük hava durumu için tıklayınız


Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun.

Cuma ve pazartesi yağışlı sistemler geliyor

Cuma ve pazartesi günleri yağışlı sistemlerin Türkiye'ye giriş yapacağının altını çizen Coşkun, "22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek yağışların 24 Kasım pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. 25 Kasım pazartesiden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

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