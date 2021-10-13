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İSTANBUL

Meteoroloji gün verdi: Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Perşembe yurdun batı kesimleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi DHA
Meteoroloji gün verdi: Kuvvetli yağışlar geliyor
Foto: Arşiv.

Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de Cuma günü kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada, "Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın Batısında ise Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir" bilgileri yer aldı.

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