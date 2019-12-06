Gündem Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı 17 ile yağış uyarısı
ORDU ŞANLIURFA

Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı: 17 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olmak üzere Güneydoğu Anadolu ile Ordu’da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şanlıurfa’da yer yer kuvvetli olmak üzere Güneydoğu Anadolu ile Ordu’da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu’da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu 6
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 13
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18
  • Bursa: Parçalı bulutlu 12
  • Antalya: Parçalı bulutlu 18
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 9

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