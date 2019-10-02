​Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Meteoroloji: Hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklığının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise, serin ve yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalması bekleniyor.

Haber Merkezi 02 Ekim 2019, 16:41 Son Güncelleme: 02 Ekim 2019, 16:58 Yeni Şafak