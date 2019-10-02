Meteoroloji: Hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3-9 Ekim tarihleri arası beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı.
- Yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor" denildi.
İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (5 GÜNLÜK)
Haftalık Hava Tahmini
(03 - 09 Ekim 2019)
Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede(6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Su6KO04eKC
Haftalık Hava Tahmini
İzmir'e sağanak ve fırtına uyarısı
- Öte yandan İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, cuma günü saat 20.00 sıralarında gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına beklendiği belirtildi.
Ege Bölgesi'ne kuzeyden giriş yapması beklenen yağışın, pazar gününe kadar süreceği ve rüzgarın saatteki hızının 50-60 kilometreleri bulabileceği belirtildi. Yağışın, İzmir, Manisa ve Aydın illerinde özellikle cumartesi günü etkili olacağı, pazar günü de kuzey kesimlerde devam edeceği kaydedildi.
Vatandaşlar yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalanmamaları konusunda uyarılırken balıkçılara da kuvvetli lodos uyarısı yapıldı.
5 günlük İzmir hava durumu için tıklayınız