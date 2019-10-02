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​Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Meteoroloji: Hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklığının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise, serin ve yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafta sonu ülke geneline serin eve yağışlı hava geliyor.
Hafta sonu ülke geneline serin eve yağışlı hava geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3-9 Ekim tarihleri arası beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı.

  • Yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor" denildi.

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İzmir'e sağanak ve fırtına uyarısı

  • Öte yandan İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, cuma günü saat 20.00 sıralarında gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına beklendiği belirtildi.

İzmir'de cuma günü akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli lodos bekleniyor.

Ege Bölgesi'ne kuzeyden giriş yapması beklenen yağışın, pazar gününe kadar süreceği ve rüzgarın saatteki hızının 50-60 kilometreleri bulabileceği belirtildi. Yağışın, İzmir, Manisa ve Aydın illerinde özellikle cumartesi günü etkili olacağı, pazar günü de kuzey kesimlerde devam edeceği kaydedildi.

Vatandaşlar yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalanmamaları konusunda uyarılırken balıkçılara da kuvvetli lodos uyarısı yapıldı.

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