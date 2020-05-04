Meteoroloji İstanbul için alarm verdi: Sel ve su baskınlarına dikkat Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan akşam saatlerine kadar etkili olacak sağanak yağış nedeniyle İstanbul için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi 04 Mayıs 2020, 08:20 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2020, 08:25 Yeni Şafak