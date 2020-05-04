Meteoroloji İstanbul için alarm verdi: Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 Mayıs hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ TAHMİNİ
- Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yani 4 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00, 19.00’a kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bununla birlikte sıcaklıkların 18 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
İstanbul: Sağanak yağışlı 18 derece
İzmir: Bulutlu 21 derece
Ankara: Yer yer hafif yağışlı ve 19 derece