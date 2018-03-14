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İSTANBUL

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İstanbul hava durumu

Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Aksaray, Niğde, Kırşehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber MerkeziIHA
İstanbul için sağanak yağış uyarısı yağıldı.
İstanbul için sağanak yağış uyarısı yağıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Aksaray, Niğde, Kırşehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu 8
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı 19

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