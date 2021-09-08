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İSTANBUL

Meteoroloji İstanbul ve 20 ili yarın için uyardı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri, Antalya'nın batısı ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteoroloji İstanbul ve 20 ili yarın için uyardı! İstanbul, Antalya, Rize, Trabzon hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri, Antalya'nın batısı ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Meteorolojinin 9 Eylül için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin 9 Eylül için hava durumu tahmin haritası.

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

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