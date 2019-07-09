Meteoroloji İstanbul'u yarın için uyardı! İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya hava durumu Meteoroloji İstanbul ve bazı illeri yarın için uyardı Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi 09 Temmuz 2019, 12:42 Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019, 12:49 AA