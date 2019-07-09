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Meteoroloji İstanbul'u yarın için uyardı! İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya hava durumu

Meteoroloji İstanbul ve bazı illeri yarın için uyardı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

  • Trakya ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
  • Yağışların Trakya'da kuvvetli olması bekleniyor.

Denizlerde fırtına öngörülmüyor.

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