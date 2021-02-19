Meteoroloji: Kar bitti yağmur geliyor

Spor

Mustafa Muhammed Premier Lig ekibinin radarında

Sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 4 maçta da gol atmayı başaran ve hücumdaki performansı ile göz dolduran 23 yaşındaki genç forvet, İngiliz kulüplerinin radarına çok çabuk girmeyi başardı. Crystal Palace’ın Alanyaspor maçından itibaren Mustafa Muhammed’i izleyeceği öğrenildi.