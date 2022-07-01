Gündem Meteoroloji kuvvetli yağışlar bitiyor diyerek uyardı Kavurucu sıcaklar geliyor
ANKARA İSTANBUL İZMİR

Meteoroloji 'kuvvetli yağışlar bitiyor' diyerek uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İç Anadolu, batı ve orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Çankırı, Ankara, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun birçok bölgesinde su baskınlarına neden olan kuvvetli yağışlar, yeni haftaya girerken yerini aşırı sıcaklara bırakacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji kuvvetli yağışlar bitiyor diyerek uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı çevreleri ile, Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Çankırı çevreleri ile, Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE BUGÜN HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SICAK HAVALAR GELİYOR

Temmuz ayına girerken, yurdun birçok bölgesinde yer yer sel felaketlerine neden olan kuvvetli yağışlar etkisini yitiriyor.

Yağışların bitmesiyle doğal olarak sıcaklıklar yeniden yükselecek. Hatta yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminiyle uyarılar yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde etkili olan yağışlar bugün de etkisini devam ettirecek. Ancak yağışların 2 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla yurdu terk etmesi bekleniyor.

KAVURUCU SICAK UYARISI

Önümüzdeki hafta sonundan itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceği tahmin ediliyor. Birçok ilde kavurucu sıcaklıklar görülecek. Meteoroloji, Güneydoğu illeri başta olmak üzere birçok ile 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu.

  • Hava sıcaklıkları, özellikle Kıyı Ege illeri ile Güneydoğu illerinde yükselecek. Meteoroloji, bu illere 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu.

Çocuklar, yaşlı ve kronik hastalara dikkat edilmeli

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte yükselmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle uzmanlar, özellikle çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Uzmanlar, uzun süreli güneş temasından kaçınılmasını ve düzenli olarak güneş kremi kullanılmasını öneriyor.

  • Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporunda sıcaklıkların kademe kademe yükseldiği ve özellikle kıyı illerinde sıcaklıkların kavurucu düzeye erişeceği görülüyor.

​Meteoroloji yeni tahminlerini yayımladı: Çarşamba gününden sonra ülke çapında etkili olacak
FOTOĞRAF 16
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahminlerini yayımladı.
Title
Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Title
İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Title
MARMARA<br>Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>EDİRNE 7°C, 23°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>İSTANBUL 10°C, 18°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>KIRKLARELİ 6°C, 21°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>KOCAELİ 9°C, 22°C<br>Parçalı ve az bulutlu
Title
EGE<br>Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>A.KARAHİSAR 6°C, 21°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>DENİZLİ 12°C, 25°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>İZMİR 13°C, 25°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>MANİSA 12°C, 26°C<br>Parçalı ve az bulutlu
Title
AKDENİZ<br>Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>ADANA 13°C, 27°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>ANTALYA 17°C, 24°C<br>Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı<br><br>HATAY 12°C, 23°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>ISPARTA 8°C, 22°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Title
İÇ ANADOLU<br>Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>ANKARA 6°C, 20°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>ÇANKIRI 4°C, 21°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>ESKİŞEHİR 6°C, 22°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>KONYA 7°C, 20°C<br>Parçalı bulutlu
Title
BATI KARADENİZ<br>Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>BOLU 3°C, 18°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>DÜZCE 6°C, 22°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>KASTAMONU 3°C, 19°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>ZONGULDAK 7°C, 15°C<br>Parçalı bulutlu
Title
ORTA ve DOĞU KARADENİZ<br>Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>AMASYA 6°C, 18°C<br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>SAMSUN 9°C, 15°C<br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>TOKAT 8°C, 15°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>TRABZON 10°C, 13°C<br>Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Title
DOĞU ANADOLU<br>Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>ERZURUM 0°C, 13°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>KARS 0°C, 13°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>MALATYA 7°C, 20°C<br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>VAN 4°C, 12°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Title
GÜNEYDOĞU ANADOLU<br>Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>DİYARBAKIR 7°C, 22°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>GAZİANTEP 10°C, 21°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>SİİRT 10°C, 19°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>ŞANLIURFA 12°C, 23°C<br>Parçalı ve çok bulutlu
Title
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminleri ise şöyle:
Title
Title
Title
Title
​Meteoroloji yeni tahminlerini yayımladı: Çarşamba gününden sonra ülke çapında etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporlarını güncelledi. Buna göre; ülke genelinde çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları artacak. Mevsim normallerine çıkması beklenen sıcaklıklara ilişkin yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artacağı Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor." denildi. Peki 9 Mayıs hava durumu nasıl? Bu hafta yağmur yağacak mı? İşte detaylar...


Bir ağaçtan 30 bin ağaca

Bir ağaçtan 30 bin ağaca

38 yılda köyün çehresini değiştirdi.
Denizlide ortaya çıktı

Denizli'de ortaya çıktı

60-100 yıllık ömründe sadece bir kez çiçek açıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaştan yardım isteyen vatandaşa cevap: Valiliğe iletin

​Karar komisyondan geçti.

​Meteoroloji 'kuvvetli yağışlar bitiyor' diyerek uyardı.

​Nükleer enerji ve uzay alanında sınıf atlayacağız.

Oran belli oldu: Yarından itibaren pompaya yansıyacak.

​“Bu muhtıra Türkiye açısından diplomatik zafer."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.