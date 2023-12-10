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Meteoroloji saat verdi: Üç kent için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Muğla, Antalya ve Mersin'in bazı kesimlerinde, kuvvetli sağanak bekleniyor.

16:37 - 10/12/2023 Pazar
AA
Meteorolojiden 3 ile kuuvetli yağış uyarısı.
Meteorolojiden 3 ile kuuvetli yağış uyarısı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son
açıklamasına göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye; yarın sabah ilk saatlerden itibaren de Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölge sakinlerinin sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

#Meteoroloji
#Muğla
#Antalya
#Mersin
26 dakika önce
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