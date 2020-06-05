Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar artacak

Türkiye'de hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Az bulutlu ve açık 27
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
- İzmir: Az bulutlu 30
- Adana: Az bulutlu ve açık 30
- Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 25
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30
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