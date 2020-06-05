Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar artacak

Türkiye'de hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı öngörülüyor.

GÜNDEM Antalya, Adana, Bursa, Muğla'da mayıs ayı hava sıcaklık rekoru kırıldı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27

Az bulutlu ve açık 27 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

Parçalı ve az bulutlu 27 İzmir: Az bulutlu 30

Az bulutlu 30 Adana: Az bulutlu ve açık 30

Az bulutlu ve açık 30 Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 25

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 25 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25

Parçalı ve çok bulutlu 25 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Parçalı ve çok bulutlu 21 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

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