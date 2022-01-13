Gündem Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı İstanbul ve 52 ilde kar yağışı bekleniyor
İSTANBUL

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: İstanbul ve 52 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve bazı illere kar yapışı uyarısı yapıldı. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerdeyer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: İstanbul ve 52 ilde kar yağışı bekleniyor
İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

53 ilde kar yağışı etkili olacak

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, 53 ilde kar yağışı etkili olacak.

Sıcaklıklar 10 dereceye kadar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) esecek.

İL İL HAVA DURUMU

  • Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 2
  • İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 2
  • İzmir: Çok bulutlu 7
  • Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 3
  • Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14
  • Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafifi sağanak yağışlı 15
  • Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
  • Trabzon: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı 8
  • Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 0
  • Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Yağışların kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor) 10

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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