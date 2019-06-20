Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi! Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin, Gümüşhane, Bayburt hava durumu
Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda Trabzon için sarı uyarı alarmı verilirken, bugün yaşanabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydetti.
Meteorolojiden yapılan uyarıda “Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
Son hava durumu değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu’nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiği açıklandı.