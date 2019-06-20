Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi

Sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Aramalara, AFAD, Jandarma, Rize ve Artvin Deniz Polisi, UMKE, İtfaiye ve AKUT'dan 281 kişilik ekip katılıyor. Ankara’dan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de arama çalışmalarına eşlik ediyor. JAK timleri drone ile havadan dere yatağını taradı, arama çalışması yapacağı alanları belirledi. Samsun’dan gelen 7 kişilik AFAD ekibi de kadavra köpeği ‘Abrek’ ile kayıpları arıyor.