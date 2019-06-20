Gündem Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi
TRABZON

Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi! Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin, Gümüşhane, Bayburt hava durumu

Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda Trabzon için sarı uyarı alarmı verilirken, bugün yaşanabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydetti.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz'e uyarı.
Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz'e uyarı.

Meteorolojiden yapılan uyarıda “Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.


  • Son hava durumu değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu’nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiği açıklandı.

Meteorolojiden 19 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 19 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı

Araklı'da selin neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı
FOTOĞRAF 25
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Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 7 kişiden birinin daha cenazesine ulaşıldı. Felakette ölen kişi sayısı 4’e yükseldi. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi.
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Sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Aramalara, AFAD, Jandarma, Rize ve Artvin Deniz Polisi, UMKE, İtfaiye ve AKUT'dan 281 kişilik ekip katılıyor. Ankara’dan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de arama çalışmalarına eşlik ediyor. JAK timleri drone ile havadan dere yatağını taradı, arama çalışması yapacağı alanları belirledi. Samsun’dan gelen 7 kişilik AFAD ekibi de kadavra köpeği ‘Abrek’ ile kayıpları arıyor.
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Kayıp 3 belediye çalışanı ile 1 DSİ görevlisinin meydana gelebilecek olası sel felaketi için hazırlanan proje kapsamında iş makineleri ile çalışma yaptıkları sırada sel sularına kapıldığı belirtildi.
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Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı Ek fotoğraflar
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Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı Ek fotoğraflar
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Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı Ek fotoğraflar
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Araklı'da selin neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinin neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
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Yine sahnedeler: Erbakan'ın karşısındaydılar İmamoğlu'nun arkasındalar
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Yine sahnedeler: Erbakan'ın karşısındaydılar İmamoğlu'nun arkasındalar

İstanbul'daki seçimler için geri sayım sürerken CHP-HDP ve İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun ABD'nin en önemli 'etki' kuruluşlarından biri olan Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü (WINEP) bağlantısı soru işaretlerine neden oldu. WINEP ile organik bağı olan isimlerin daha önce Türkiye'ye çok büyük zararlar veren adımların mimarı olması 'CHP adayını uluslararası arenada kimler destekliyor?' sorusunu beraberinde getirdi. Hatırlanacağı üzere Necmettin Erbakan, REFAH-YOL hükümetini iktidardan düşürenin WINEP ve Alan Makovsky olduğunu açıklayarak, 28 Şubat döneminin asıl mimarlarının da bu yapı olduğunu açıklamıştı. Erbakan'ı iktidardan eden Henri Barkey, Alan Makovsky gibi isimlerin yanı sıra Soner Çağaptay, Yurter Özcan, Faruk Loğoğlu gibi 'Arı Hareketi'nin önemli simaları bugün gelinen noktada İmamoğlu'nun arkasında yer alıyor.

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