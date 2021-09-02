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ZONGULDAK

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz'de aralıklarla halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Meteoroloji uyardı: Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de aralıklarla halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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