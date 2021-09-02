Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de aralıklarla halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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