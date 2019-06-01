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ANKARA İSTANBUL

Bugün hava nasıl olacak - Yağmur yağacak mı - Hava sıcaklığı kaç derece

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bazı bölgelerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Haber Merkezi IHA
Sağanak altında yürüyen vatandaşlar.
Sağanak altında yürüyen vatandaşlar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 23°C

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Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı bulutlu

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