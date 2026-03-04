Meteoroloji uyardı: Hafta boyu kar ve sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca yurdu etkisi altına alacak iki ayrı yağışlı sistem konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, kıyı ve güney bölgelerde yağmur, iç kesimlerde ise kar bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk havanın etkili olacağı bildirildi. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistem bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağış bırakacağını belirten Tekin, yağışlı havanın perşembe günü (yarın) yurdu terk edeceğini, cuma günü ise yine Karadeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin yurdu etkileyeceğini söyledi.
Sıcaklıklar düşecek
Tekin, hava sıcaklığının yeni yağışlı sistemle birlikte yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalacağını, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri altında, batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydetti.
5 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından da Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi.
Hava durumunda 2. dalga: Cuma günü yağışlar artacak
Tekin, yurtta etkili olacak yağışlı sistemin yağış cinsinin genellikle kıyı kesimlerde ve güneyde yağmur ile sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını söyledi.
3 büyükşehirde hava nasıl olacak?
Ankara'da üç gün yağış beklenmediğini bildiren Fevzi Burak Tekin, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını, sıcaklıkların ise 10 ila 12 derece aralığında seyredeceğini aktardı.
Tekin, İzmir'de ise iki gün parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağını, cuma günü sağanak beklendiğini, sıcaklığın ise 18 ila 19 derece arasında seyredeceğini belirtti.