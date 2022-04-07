Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı. SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul’da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahil kesiminde büyük tahribata sebep olan kıyı erozyonunun çözümüne ilişkin bölgeye 7 yeni dalgakıran inşa edilecek.<br>Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu’da bazı ziyaretlerde bulundu. Sakarya’nın Karadeniz kıyılarında bir süredir devam eden kıyı erozyonunun önlenmesi için son görüşmeleri yapan Yüce, süreci takip eden heyetle bir araya geldi. Yüce ve beraberindeki heyet Karasu Sahili’nde erozyonun tahrip ettiği bölgelerde inceleme yaptı.
Son durumla ilgili bölge heyeti ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden bilgi alan Yüce, süreçle ilgili olumlu gelişmeleri paylaştı. Bölgedeki dalgakıranların yetersiz olmasından dolayı yaşanan erozyonu sonlandıracak adımın atıldığını ifade eden Yüce, bakanlık tarafından 7 yeni dalgakıranın inşasına başlanacağını açıkladı. Yapılan son incelemede denizdeki hareketliliğin büyük ölçüde azaldığına dikkat çeken Yüce, tehlikenin şu an için son bulduğunu ancak kalıcı bir çözüm için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi.
Konuya ilişkin bakanlık ile iş birliği halinde çalışmaları takip ettiklerini ifade eden Başkan Yüce, “Günlerdir gündemde olan Sakarya’mızın en şirin ilçelerimizden bir tanesi Karasu’daki bu konuyu en başından bu yana yakından takip ediyoruz. Cennet bölgemizde denizin kabarmasıyla, dalgaların oluşmasıyla, deniz karaya doğru gelmeye başladı. Şu anda görülen, bu sınırdaki bir eve kadar yanaştı. Bununla ilgili çok ciddi tedbirler alındı. Dalgakıranlarımız görevini yapıyordu ama yeterli değildi. 7 dalgakıranın yapımı için bakanlığımız çalışmalarına başladı. Altyapı Daire Başkanlığı ile temas ettik, Büyükşehir olarak bakanlığımızla iş birliği halindeyiz” diye konuştu.
Başkan Yüce sahil bölgesindeki son durum hakkında bilgiler verirken, “En büyük desteği Karasu Belediyemiz verdi. Şükürler olsun şu anda deniz ciddi manada geriye çekildi. Tehlike şuan için durmuş gibi ama ileriye dönük var. 7 dalgakıranımızın yapımı ve inşası için gerekli tüm adımları attık, süreci yakinen takip ediyoruz. Deniz çok büyük nimet ama tabi belirli tedbirler almanız gerekiyor. Rabbim doğal güzelliklerimizi, turizm alanlarımızı ve yaşam alanlarımızı afetlerden korusun. Afet Allah’tan ancak tedbir almak bizim görevimiz. Gereken ne ise yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Karadeniz parça parça yutuyordu: O ilçede yeni gelişme
Sakarya'nın Karasu ilçesi sahil kesiminde büyük tahribata sebep olan ve sahili tehdit eden kıyı erozyonu ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sorunun çözümü için bölgeye 7 yeni dalgakıranın yapılacağını belirterek, “Burada dalgakıranlarımız vardı ama yetersizdi, topraklarımız denize gitti. Bakanlığımız çalışmasını yürütüyor, 7 yeni dalgakıranın inşası tamamlanacak” dedi.
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Bu yıl mevsim sıcaklıkları nedeniyle yaklaşık 20 gün geç açan kayısı çiçekleri ile birlikte çiftçilerin de mücadelesi başladı. 110 farklı ülkeye ihracatı ile Malatya’nın en önemli gelir kapısından biri olan kayısıların çiçeklenmesi ile şehir beyaza büründü.
İlk olarak düşük rakımlı bölgelerde açmaya başlayan çiçekler, yüksek rakımlı bölgelerde ise henüz tomurcuklanma döneminde. Battalgazi ilçesinde kayısı ağaçlarının çiçek açması ile ortaya çıkan manzara, tabloları aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.
Beyaz gelinliğini giyen şehirdeki bu görsel şölen ise dron ile görüntülendi. Birçok fotoğraf tutkunu da kayısı bahçelerinde birbirinden güzel kareleri çekerek takipçileri ile paylaştı.
Öte yandan Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, özellikle geçmiş yıllarda çokça kayısı üreticisinin başını ağrıtan ilkbahar geç donları konusunda üreticileri uyardı.
Geçmiş yıllara nazaran bu yıl 15-20 gün kayısı çiçeklerinin geç açtığını ifade eden Çiçek, “Çiftçiler bu süreçte ağırlıklı olarak zirai mücadele ve monolya hastalığına karşı yoğun mesai harcıyorlar. Bu süreçte üreticilerimizin zirai mücadele takvimini aksatmaması gerekiyor” dedi.
Bu dönemde üreticilerin korkulu rüyası olan ilkbahar geç donları noktasında meteoroloji tahminlerine göre şu an için bir risk gözükmediğini ifade eden Çiçek, “Ancak buna rağmen iklim faktörleri kısa sürede değişkenlik gösterdiği için çiftçilerimizin teyakkuzda olması gerekiyor. Bu risklerle karşı karşıya kalmamak için ön önlemlerin alınması lazım” ifadelerine yer verdi.
Kayısıda çiçeklenmenin başlaması ile birlikte ilk ilaçlamanın yapıldığını ve sonrasında çiçeklenmenin tamamlanması ile ikinci ilaçların atıldığını belirten Çiçek, bundan sonrası için de yaprak delen ve çil hastalıklarına karşı üreticilerin kayısı ağaçlarında ilaçlama yapması gerektiğini ifade etti.
Geçmiş dönemlerde aksatılan ilaçlamalar nedeniyle kayısı ağaçlarında ciddi sorunların ortaya çıktığını anımsatan Fevzi Çiçek, “Özellikle monolya hastalığının en büyük etkeni mumyalaşma dediğimiz dal kurumaları ve uzun geçmesi durumunda da ağaçları kurutması ciddi kayıplara yol açabilir. Bu nedenle bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz” dedi.
Bu coğrafyada 50 yıldır ekonomik olarak kayısı yetiştiriciliğinin yapıldığına dikkat çeken Çiçek, “Geçmiş yıllara baktığımızda nisan aylarında kayısıda sıklıkla ilkbahar geç donları ciddi hasar oluşturmuştur. Bu nedenle çiftçilerimiz genel olarak halen tedirgindir.
Ancak meteoroloji bilgilerine göre bu ay düşük sıcaklık tahmini gözükmüyor, bu da kısmen bizleri rahatlatıyor. Ancak henüz riskin de bitmediğini ve bu nedenle de üreticilerimizin teyakkuz halinde olmasını istiyoruz.
Malatya’da 650 rakımdan 1800’lü rakımlara kadar değişken bölgelerde kayısı bahçeleri var. Dolayısıyla bir bölgenin etkilenmemiş olması hepsinin kurtulması anlamına gelmiyor. Bu nedenle biz genel baktığımız için risk halen devam ediyor” diye konuştu.
Kayısının diyarından kartpostallık görüntüler: Malatya beyaza büründü
Dünya kayısı başkenti Malatya'da kayısı ağaçlarının çiçek açması ile her yıl olduğu gibi bu yıl da tabloları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Beyaz gelinliğini giyen şehirdeki görsel şölen havadan görüntülendi.
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Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan İstanbul’un en önemli sembollerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ışıklandırma sistemlerine bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Onlarca metre yükseklikte köprünün çelik halatlarına tırmanan işçiler ışıklandırma sistemlerini yeniliyor.
Daha önce tespit edilen düzgün çalışmayan led aydınlatmalar veya aydınlatmaya bağlı kablo sistemleri yenileri ile değiştiriliyor. İki kıtanın ortasından deniz seviyesinden yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlar üzerinde çalışan işçilerin nefes kesen mesaisi havadan görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel günlerde farklı renkle ışıklandırıyor. Sorun olan kısımlar değiştirilerek köprünün aydınlatma sistemi ise çalışmaya devam ediyor.
Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan İstanbul’un en önemli sembollerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ışıklandırma sistemlerine bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Onlarca metre yükseklikte köprünün çelik halatlarına tırmanan işçiler ışıklandırma sistemlerini yeniliyor. Daha önce tespit edilen düzgün çalışmayan led aydınlatmalar veya aydınlatmaya bağlı kablo sistemleri yenileri ile değiştiriliyor.
İki kıtanın ortasından deniz seviyesinden yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlar üzerinde çalışan işçilerin nefes kesen mesaisi havadan görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel günlerde farklı renkle ışıklandırıyor. Sorun olan kısımlar değiştirilerek köprünün aydınlatma sistemi ise çalışmaya devam ediyor.
Köprüde nefes kesen çalışma: 80 metre yükseklikte zorlu mesai
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıklandırma sistemlerinde nefes kesen bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlara tırmanarak çalışan işçilerin zorlu mesaisi çekilen görüntülere yansıdı.