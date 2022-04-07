Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor

Konuya ilişkin bakanlık ile iş birliği halinde çalışmaları takip ettiklerini ifade eden Başkan Yüce, “Günlerdir gündemde olan Sakarya’mızın en şirin ilçelerimizden bir tanesi Karasu’daki bu konuyu en başından bu yana yakından takip ediyoruz. Cennet bölgemizde denizin kabarmasıyla, dalgaların oluşmasıyla, deniz karaya doğru gelmeye başladı. Şu anda görülen, bu sınırdaki bir eve kadar yanaştı. Bununla ilgili çok ciddi tedbirler alındı. Dalgakıranlarımız görevini yapıyordu ama yeterli değildi. 7 dalgakıranın yapımı için bakanlığımız çalışmalarına başladı. Altyapı Daire Başkanlığı ile temas ettik, Büyükşehir olarak bakanlığımızla iş birliği halindeyiz” diye konuştu.