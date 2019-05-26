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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor

Mayıs ayının son haftasını yaşayan Türkiye, geçtiğimiz günlerde İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak yağmura ev sahipliği yapmış ve bazı bölgelerde vatandaşlar olumsuz etkilenmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki haftaya ilişkin de hava durumunun nasıl olacağına dair tahminlerini açıkladı. Buna göre, bazı bölgelerde kuvvetli fırtına beklenirken, bazı yerler içinse sağanak uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi IHA
Hava durumuna ilişkin anlık veriler, ilgili merkezlerden uzmanlarca takip ediliyor.
Hava durumuna ilişkin anlık veriler, ilgili merkezlerden uzmanlarca takip ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta hava durumuna ilişkin beklentilerini açıkladı.

Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Karadeniz yağmura teslim

  • Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop'un iç kesimleri, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarlı ve yağmurlu bir günde yolda yürüyen vatandaş.

İç ve batı kesimlerde hava sıcaklığının 2 ile 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde ise 2 ile 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yağış uyarısı
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Meteorolojiden yağış uyarısı

Yağışlı hava İstanbul'u yarın terk edecek
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Meteorolojiden 13 ile kuvvetli yağış uyarısı
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