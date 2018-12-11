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Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar etkili olacak

Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde sağanak bazı bölgelerinde ise kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Son tahminlere göre, Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

AA
ARŞİV
ARŞİV

Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde yarın sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Trakya dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • Yağışların, Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) ve yer yer sağanak (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Elazığ ve Malatya dışında Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek kar yağışlarının da yer yer yoğunluğunu artıracağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde olması bekliyor.

Sıcaklıklar ise ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) azalacak.

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