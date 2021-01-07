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ANKARA

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Kış aylarına gelinmesine rağmen son aylarda yağışların yeteri kadar olmaması nedeniyle art arda kelen kuraklık uyarılarınına rdından Meteoroloji'den güzel haber geldi. Yapılan açıklamaya göre Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alması beklenen yağışların cumartesi, pazar ve pazartesi günü sürmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. İşte Meteoroloji'nin hava durumu raporu...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye genelinde barajlardaki su seviyelerinin düşmesi ile birlikte kuraklık tehlikesi gündemde... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu açıklarken, herkesin beklediği yağışlar hafta sonundan itibaren etkili olacak. İste hava durumu raporu...

  • İstanbul ve çevresinde beklenen yağışların hafta sonu ve pazartesi günü olmak üzere üç gün boyunca devam edeceğini duyuruldu.

Bugün 7 il için sağanak yağış uyarısı

Ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

  • 9 Ocak cumartesi günü Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 9 Ocak pazar ve 10 Ocak pazartesi günü Marmara Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'nin tamamında etkili olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 16°C, Parçalı bulutlu

ANKARA 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 16°C,Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 1°C, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 14°C, Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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