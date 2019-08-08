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ANKARA

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artacak! İl il hava durumu

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artacak

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Öte yandan rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi IHA
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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu 31
  • İstanbul: Az bulutlu 31
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 35
  • Bursa: Az bulutlu 34
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 38
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 26
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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