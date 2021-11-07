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Meteoroloji uyardı! Sisli hava böyle devam edecek: Salı gününe dikkat

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Öte yandan birçok bölgede sis etkili oluyor. Uzmanlar salı gününden itibaren sıcaklığın azalacağını ve yağış görüleceğini bildirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Meteoroloji uyardı! Sisli hava böyle devam edecek: Salı gününe dikkat
İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sis uyarısı

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Sıcaklık azalıyor

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren biraz azalacağı tahmin ediliyor. Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 21-22, İstanbul'da 19, İzmir'de 27, Adana'da 28-29, Samsun'da 18-22, Erzurum'da 13-14 ve Şanlıurfa'da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ege: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Akdeniz: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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