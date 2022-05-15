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İSTANBUL

Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mayıs hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalması bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor sıcaklıklar düşüyor
Foto/arşiv

Yağışların Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimler, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bugün Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 24
İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu 27
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 29
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 18
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27

Kararsız sürücü gişelerin bariyerlerine çarptı: İki kişi ağır yaralandı
FOTOĞRAF 10
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Kaza, saat 07:00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FAU 166 plakalı hafif ticari araç, gişelerden geçeceği sırada iddiaya göre kararsız kalarak beton bariyere çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araç içerisindeki 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yaralılar, itfaiye ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Kazanın gören başka bir sürücü \"Araç kaza yaptı. Hangi gişeden geçeceğini anlayamadı. Sağa sola baktı. Ben arkasından geliyordum. Yönünü kaybetti, bariyerlere çarptı. Bunların buradan kalkması lazım. Burası da, İstanbul gişeleri gibi serbest olması lazım. İnsanlar bilinçli değil. Hangisinden geçeceklerini bilmiyorlar. HGS-OGS zannediyor insanlar. Halbuki öyle bir şey yok’’ dedi.
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Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Title
Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Title
Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Title
Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kararsız sürücü gişelerin bariyerlerine çarptı: İki kişi ağır yaralandı
Sancaktepe Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde, sürücüsü kararsız kaldığı iddia edilen hafif ticari araç, beton bariyere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kimse sakinleştiremedi: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi
FOTOĞRAF 10
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Yangın saat 00.15 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi.
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Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler daireyi tamamen sardı.
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Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık yarım saat sonra tamamen söndürüldü.
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Daire yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
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Öte yandan yangın sırasında misafirlikte olan ev sahibi Yasin Şenol, evinin yandığı haberini alır almaz olay yerine geldi. Şenol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi.
Title
Öte yandan yangın sırasında misafirlikte olan ev sahibi Yasin Şenol, evinin yandığı haberini alır almaz olay yerine geldi. Şenol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi.
Title
Öte yandan yangın sırasında misafirlikte olan ev sahibi Yasin Şenol, evinin yandığı haberini alır almaz olay yerine geldi. Şenol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi.
Title
Öte yandan yangın sırasında misafirlikte olan ev sahibi Yasin Şenol, evinin yandığı haberini alır almaz olay yerine geldi. Şenol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi.
Title
Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Title
Kimse sakinleştiremedi: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Evinin yandığını gören Yasin Şenol, itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşlarıyla izledi.

Manzara keyfi faciayla bitiyordu: 15 metre yükseklikten kayalık alana düştü
FOTOĞRAF 13
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Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı Falezlerde meydana geldi.
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39 yaşındaki Uğur Ü., akşam saatlerinde manzara izlemek için falezler üzerine geldi.
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Bir süre burada fotoğraf çekip, manzara izleyen Uğur Ü., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten kayalık alana düştü.
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‘Yardım edin’ seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Şahsa karadan ulaşılamaması ihtimaline karşın, deniz polisinden de yardım istendi.
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Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye, ilk olarak şahsın yerini belirledi ve kurtarma çalışmalarına başladı.
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Halat sistemi ile Uğur Ü.’nün yanına ulaşan itfaiye ilk müdahalenin ardından kaşık sedyeye aldığı yaralı şahsı yukarı çekmeye başladı.
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Vatandaşların da yardımıyla Uğur Ü., güvenli bölgeye çıkarıldı. Ambulansa alınan Uğur Ü., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Ekiplerin başarılı kurtarma çalışmalarını vatandaşlar alkışla kutladı. Bazı meraklı vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle takip etti.
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Falezler üzerindeki manzara keyfi hastanede bitti
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Falezler üzerindeki manzara keyfi hastanede bitti
Title
Falezler üzerindeki manzara keyfi hastanede bitti
Title
Falezler üzerindeki manzara keyfi hastanede bitti
Manzara keyfi faciayla bitiyordu: 15 metre yükseklikten kayalık alana düştü
Antalya'da falezler üzerine manzara izlemeye çıkan kişi dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Denizden alınamayan şahıs itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Yağış geliyorsıcaklıklar düşüyor

Yağış geliyor
sıcaklıklar düşüyor

​Meteoroloji hava durumu raporunu güncelledi.
Demir bariyerlerhavada uçuştu

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Yanan evini<br>gözyaşlarıyla izledi

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