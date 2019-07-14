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Bugün hava durumu nasıl olacak

Meteoroloji uyardı: Yağışlar devam edecek

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Kayseri, Isparta ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İzmir, Manisa, Düzce, Zonguldak, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Hava durumuna ilişkin veriler, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde uzmanlarca takip ediliyor.
Hava durumuna ilişkin veriler, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde uzmanlarca takip ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 32

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

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Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

Meteorolojiden 34 ile yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 34 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden 3 ile yeni uyarı
GÜNDEM
Meteorolojiden 3 ile yeni uyarı
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